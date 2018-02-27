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Son der'ece' sağlıklı

Sevgilisinin kamyonetle ezdiği Ece, yaşam azmiyle doktorları bile şaşırttı. Çok sayıda ameliyat geçiren genç kız, 7 ay sonra ayağa kalktı. Konuşmaya bile başladı

Son derece sağlıklı
Kadına yönelik şiddet durmadı. Adanalı üniversite öğrencisi Ece Çelik (23) de erkek şiddeti mağdurlarındandı. 31 Temmuz 2017'de İbrahim D., kamyonetiyle sevgilisi Ece'ye çarpıp kaçtı. Araçla ezilen Ece, koma halinde hastaneye kaldırıldı. Ece'yi öldürmek isteyen İbrahim D. ise tutuklandı. 18 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan, çok sayıda ameliyat geçiren ve kafatası kemiğinin bir parçası alınıp, beyne baskı yapmaması için karın boşluğuna konulan Ece, hayati tehlikeyi atlattı. Kafatası kemiği tekrar yerine konulan ve durumu çok ağır olan Çelik, 18. günden sonra uyandırıldı. Tedavisi bir süre daha devam eden Çelik, 35 günün sonunda hastaneden çıktı. Ancak konuşup yürüyemeyen Ece'ye fizik tedavi ve ilaç tedavisi uygulandı. Beynine aldığı darbeden dolayı konuşması ve yürümesi imkansız görülen Çelik, bir mucizeye imza attı. Genç kız, hem uygulanan tedavi hem de kendi azmi sayesinde olaydan 7 ay sonra ayağa kalkarak yürümeye ve konuşmaya başladı.
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