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Engelli sporcuya Erdoğan'dan destek eli

Sosyal medya hesabı üzerinden basketbol oynayabilmek için ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesi için sponsor arayan genç basketbolcu 'nın yardım çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi.

Engelli sporcuya Erdoğandan destek eli

Yıllar önce ayaklarını kaybeden ve sosyal medyadan tekerlekli sandalye sponsoru arayan genç basketbolcu 'nın isteği yerine getiriliyor.

Saatler içerisinde milyonlarca kişi tarafından görüntülenen mesajına destek yağarken, sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı devreye girdi. Ebru Akıcı'yla irtibata geçen Yerlikaya, isteklerinin yerine getirileceğini iletti.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI
Bu gelişmenini ardından Akıcı Twitter hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Akıcı mesajında, ''Merhaba Arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Hamza Yerlikaya benimle irtibata geçtiler. Spor Bakanlığı genel müdürlüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konuyu takibe aldılar. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 10:53
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