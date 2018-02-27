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Dışişleri'nden ABD'ye 'Afrin' cevabı

ABD Sözcüsü Galloway, ile ABD'nin Afrin için görüştüğünü iddia etti. Türkiye'den bu açıklamaya sert yalanlama geldi. Dışişleri Sözcüsü, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda sürdürdüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır" dedi.

Dışişlerinden ABDye Afrin cevabı

Dışişleri Hami Aksoy, ABD Sözcüsü'nün ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası hakkındaki soruya cevap verdi.Aksoy cevabında şu ifadeleri kullandı:

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında 'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin ABD'yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin 'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var." demişti.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 11:34
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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mahmut mahmut

Bu ABD ne kadar alçakça bir karaktere sahip.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 20:24
mehmet mehmet

dünyada bu kadar alçak şerefsiz bir devlet görülmedi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 20:22
ERAY ERAY

Güzel kapak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 15:56
DOGAN DOGAN

YALAN FİRMATORLUGU ARTIK NE NASIL OLACAK ATOMUN ARKASINA SIGINARAK JAPONYA YI KÜL ET ALMANYA YI PERİŞAN ET Tİ 45 DEN BERİ YALAN FİRMATORLUGUNU YÜRÜTÜYOR YA KÜÇÜK PALYACO FİLİSTİLİLERE KAN KUSTURUYOR BİLMİYORMU ASLINDA BİLİYOR TARİH ÖRGÜLERİNİ ÖRÜYOR KÜRRİYET GAZETESİ NE DİYOR NE DEMİYORKİ KAKA AKTÖL DÖKTÜRÜYOR CAZCI KILICAKLA BİRLİKTE

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.02.2018 14:57
tevfik tevfik

şerefsize bak hem sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalışın ,hemde bu konuda diplomatik görüşlmeler devam ediyor de ,hadi ordan katil soyları ,tehdit altında olan biziz bu işin lamı cimi yok ,oymaya devam edeceğiz,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.02.2018 11:53
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