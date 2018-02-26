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Mevkidaşlarından Erdoğan'a doğum günü tebriği

Bugün doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azeri ve Özbek mevkidaşları telefonla arayarak kutladı.

Mevkidaşlarından Erdoğana doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı , doğum gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından da telefonla aranarak tebrik edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah önce Azerbaycan, ardından da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.

Her iki liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü vesilesiyle tebriklerini ilettikleri, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diledikleri kaydedildi.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 14:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hercai hercai

DOGUM GUNUNUZ KUTLU OLSUN SAYIN BASKOMUTANIMIZ. ALLAH UZUN OMURLER VERSIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.02.2018 20:45
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