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'dan 'na yoğun bombardıman

kapsamında nda yuvalanan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çoklu namlulu roket (ÇNR) ve obüslerle bombardımana, helikopterle de mermi yağmuruna tutuldu.

TSKdan Raco Dağına yoğun bombardıman
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan başarılı bir şekilde sürüyor. Akşam saatlerinde 'nin sınırında bulunan nda yuvalanan PKK, YPG ve PYD'li teröristler tarafından Türkiye topraklarına roket atıldı.
TSK'dan Raco Dağına yoğun bombardıman



Atılan roketler boş bir alana düştü. Yerleri tespit edilen teröristlere misliyle karşılık verdi. Önce obüslerle top atışına tutulan teröristlere daha sonra ÇNR atışı yapıldı.

Hemen ardından havalanan TSK'ye ait helikopterlerden teröristlere mermi yağdırıldı. Yaşanan çatışma anları saniye saniye kaydedildi.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 23:20
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