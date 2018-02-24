; 15 / 10 9 / 5 7 / 3 6 / -5 11 / 5 10 / 6 6 / 3 17 / 11 -1 / -12 16 / 4 15 / 9 7 / 4 7 / 4 13 / 3 8 / -3 6 / 3 9 / 2 4 / -1 4 / 0 9 / 2 8 / 4 8 / 5 9 / 4 8 / 4 12 / 7 11 / 3 7 / 5 6 / 3 9 / 2 10 / 0 4 / -8 5 / 2 8 / 4 10 / 7 11 / 0 4 / 0 13 / 9 14 / -1 8 / 2 8 / 5 14 / 8 10 / 6 6 / 4 14 / 4 4 / -9 4 / 2 10 / 3 10 / 5 6 / 3 10 / 3 11 / 8 7 / 5 13 / 6 7 / 2 9 / 3 12 / 6 9 / 4 17 / 11 12 / 4 10 / 0 8 / 4 11 / 3 9 / 7 13 / 9 14 / 6 7 / 5 9 / 7 10 / 4 8 / 6 7 / 1 11 / 6 8 / 3 7 / 4 11 / 6 13 / 7 10 / 1 8 / 4 7 / -4 7 / 5 6 / 4 6 / 4 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürüyor. Akşam saatlerinde Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Raco Dağında yuvalanan PKK, YPG ve PYD'li teröristler tarafından Türkiye topraklarına roket atıldı. Atılan roketler boş bir alana düştü. Yerleri tespit edilen teröristlere TSK misliyle karşılık verdi. Önce obüslerle top atışına tutulan teröristlere daha sonra ÇNR atışı yapıldı. Hemen ardından havalanan TSK'ye ait helikopterlerden teröristlere mermi yağdırıldı. Yaşanan çatışma anları saniye saniye kaydedildi. 24 Şubat 2018, Cumartesi 23:20
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