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Yol Durumu
  1. Mehmetçik işgal değil ihya ediyor
  2. Tarihi an... Işıkları bu akşam ilk kez yandı

destanı

Terör örgütü PKK/YPG’ye yardıma giden Esad’ın konvoyunu imha eden Türk topçusu destan yazdı. Yerli ve milli üretim roketlerinin, 30 kilometre uzaktan hedefi vurduğu anlaşıldı

Sakarya destanı
Zeytin Dalı'nda ağır darbe alan PKK/YPG, Esad'dan yardım istedi. Şam Kasabı, harekete geçti. 60 araçlık konvoyu önceki gece yarısı ajanlarıyla Afrin'e gönderdi.

Ancak İHA'larımız, gizli sevkiyatı hemen tespit etti. Mehmetçik de sınırdaki Sakarya roketlerini anında ateşledi. Tonlarca mühimmatı, teröristlerin eline geçmeden yok etti. En zorlu şartlarda dahi atış yapabilen 40 kilometre menzile sahip , 80 saniyede 40 roketi ateşliyor.


BÖYLE TAŞIDIK


BÖYLE YÜKLEDİK


BÖYLE ATEŞLEDİK


FİNAL: BOMMM
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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