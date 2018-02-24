Sakarya destanı
Terör örgütü PKK/YPG’ye yardıma giden Esad’ın konvoyunu imha eden Türk topçusu destan yazdı. Yerli ve milli üretim Sakarya roketlerinin, 30 kilometre uzaktan hedefi vurduğu anlaşıldı
Ancak İHA'larımız, gizli sevkiyatı hemen tespit etti. Mehmetçik de sınırdaki Sakarya roketlerini anında ateşledi. Tonlarca mühimmatı, teröristlerin eline geçmeden yok etti. En zorlu şartlarda dahi atış yapabilen 40 kilometre menzile sahip Sakarya, 80 saniyede 40 roketi ateşliyor.
BÖYLE TAŞIDIK
BÖYLE YÜKLEDİK
BÖYLE ATEŞLEDİK
FİNAL: BOMMM
Etiketler: Sakarya , Zeytin Dalı Harekatı
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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