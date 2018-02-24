Koca dehşeti!

Silahlı saldırı dün İstanbul Pendik'te yaşandı. Çetin Yıldız, boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları eşi Aysel Yıldız'ın kaldığı eve gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Yıldız, eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy ve 13 yaşlarındaki üvey oğlu U.A'ya silahla ateş etti. Kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavileri sürerken U.A.'nındurumunun ağır olduğu öğrenildi. Katil Çetin Yıldız'ın 3 saat aradan sonra aynı mahallede intihar ettiği öğrenildi.
Çetin Yıldız, ev bastı, dehşet saçtı. 3 kişiyi yaraladı. Silahlı saldırının ardından aynı mahallede intihar etti.
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