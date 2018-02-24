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Kars'ta yerli silahlarla tatbikat! Böyle denediler...



Kars'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'nda, etkili ateş gücü ile envantere yeni giren modern silah ve teçhizatların denemesi yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars'ta 21-22 Şubat'ta 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı düzenlendi.

  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 16:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhan ayhan

seri üretime geçilmesini bekliyoruz

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cevapla 24.02.2018 17:39
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