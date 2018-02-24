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Hamsi Karadeniz'de doğal ortamında görüntülendi


Doğal ortamında görüntülenmesi çok zor olan "hamsi" Karadeniz sularında ilk defa Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın objektifine yansıdı. Karadeniz kültüründe önemli yer tutan hamsinin avlanmasına ve doğal ortamına tanıklık eden Ceylan, bu canlı türünü Karadeniz sularında ilk defa fotoğrafladı.
  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 16:23
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