Erdoğan'dan sert sözler... "Vicdansızlar, edepsizler..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresinde vatandaşlara hitap etti.

"BİZİM KANIMIZDA SİVİLLERİ VURMAK YOK AMA SİZİN KANINIZDA VAR"

Erdoğan konuşmasında, "Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



"KAHRAMANLIK MADALYASININ BU ŞEHRE YAKIŞTIĞI BİR GERÇEKTİR"



Kongremiz milletimiz, demokrasimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Kahramanmaraş siz 16 Nisan halk oylamasında tüm Türkiye içinde 7. Sırada yer alarak destan yazdınız. Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar. Güzel insanların şehri Maraş'ın kahramanlık unvanı ve madalyasının bu şehre yakıştığı bir gerçektir.



"BİZE TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN YAPILANLAR MİLLETİMİZİN SAKALINI KESMEYE BENZEMEZ"

Türkiye 81 milyon vatandaşı ile istiklaline uzatanlara karşı kıyıma kalkmıştır. Teröristlerin yanında poz verniklediklerinde Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.. Afrin'de etkisiz hale gertirilen terörist sayısı 1393 olmuştur.



"BU MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DİRİLİŞİDİR"

Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı Mehmedimiz cephede Cuma Namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmedimiz düşmana doğru yürüyor. Bu milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Ve bu millet küllerinden doğuyor ve hesabını soruyor.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ VE ARKLARINDAKİ GÜÇLERİ ENİNDE SONUNDA ÇÖKERTECEĞİZ"

Afrin harekatına eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer göre emri olanlar hazır olsun ama şuan ihtiyaç yok! Biz buna inandık. Terör örgütleri ve arklarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz.



"ÇARPITMAYA DAYALI BİR PROPAGANDA SAVAŞI BAŞLATMALARI DA İŞE YARAMAYACAK!"



Sahada Türkiye'yle baş edemeyeceklerini görenlerin, dünya çapında yalana, iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar, tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip, buharlaşıp gidecektir.

CUMHURBAŞKANI KONGRE ÖNCESİ KONUŞTU

Kahramanmaraş'ta partisinin 6. İl kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanklarımızla toplarımızla Mehmet'imize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var."Bunu yaptınız ve hala da yapıyorsunuz. Biz elinde silahı ile vatanımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Sizin 10 bin km'den buralara neden geliyorsunuz? Kimse bize ne için bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu millet bu asker korkaklar ordusu değildir" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın konuşması:

Bu yola çıktığımızdan bugüne siz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlerle güç bulduk. Bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık. 16 yıldır, gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz bizim heyecanımız oldu, bizim coşkumuz oldu. İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve beraber gidiyoruz dediğimiz anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerimden şu anda mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm. Bu sabah itibarıyla 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

Bizim sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da niçin bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir. Korkaklar ülkesi değildir.

Biz 81 milyonla tek milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi.