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'li 'dan A Haber'e kara propaganda

Skandalları ile sık sık gündeme gelen İstanbul Milletvekili ’nun hedefinde bu kez A Haber televizyonu vardı. Sosyal medyada dolaşan sahte bir ekran görüntüsünü A Haber’in yayını zanneden Aykut Erdoğdu bu iftirayı okurları ile paylaşmaktan çekinmedi. Gelen tepkiler üzerinde attığı tweeti silerek okurlarından özür dileyen Aykut Erdoğdu’ya bir tepki, paylaşımda ekran görüntüsü yeralan A Haber sunucusu ’ten geldi.

CHPli Aykut Erdoğdudan A Habere kara propaganda

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ülkede tartışmalara yol açarken sosyal medyada da bununla ilgili paylaşımlar dolaşmaya başladı.

CHP'Lİ ERDOĞDU REZİL OLDU
A Haber'in ekran görüntüsün üzerine yapılan bir montajın gerçek olduğunu zanneden Genel Başkan Yardımcısı bu paylaşımı tweetledi.

ATTIĞI TWEETİ SİLİP ÖZÜR DİLEDİ
Daha sonra paylaşımın grafik tasarım programı Photoshop'la yapıldığı bilgisini alan Aykut Erdoğdu Twitter'dan özür diledi.

A HABER SUNUCUSUNDAN KARA PROPAGANDA YAPAN CHP'Lİ ERDOĞDU'YA CEVAP
CHP'li Aykut Erdoğdu'ya bir tepki, paylaşımda ekran görüntüsü yeralan A Haber sunucusu 'ten geldi. Öztürk sosyal medyada Aykut Erdoğdu'yu işaretleyerek verdiği cevapta, Doğruysa mı? İnanmış olamazsınız yaa!! Büyüük beyin fırtınasına filan gerek yok photoshop olduğunu anlamaya. "Aha bak ne buldum" niyeti olmadan bakınca şıp diye anlaşılır halbuki. @aykuterdogdu" ifadelerini kullandı.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 14:45
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