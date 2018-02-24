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En kritik nokta! baskılamaya başladı

'nın Afrin ile arasındaki en kritik nokta olan Tel Rifat’ın baskılanmaya başladığı öğrenildi.


Önceki gün de rejim askerlerinden oluşan birlikler, kamyon ve otobüslerle silahlı şekilde Tel Rifat'a girdi.

Esad ve 'nin ortak denetiminde olan Tel Rifat,Afrin'in tam kuşatılması ve dışarıdan buraya tahkimatın engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tel Rifat'in kuşatılmasıyla beraber Afrin'de sıkışan terör örgütü Afrin'de tamamen çembere alınacak.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 14:04
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