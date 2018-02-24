

Önceki gün de rejim askerlerinden oluşan birlikler, kamyon ve otobüslerle silahlı şekilde Tel Rifat'a girdi.

Esad ve YPG'nin ortak denetiminde olan Tel Rifat,Afrin'in tam kuşatılması ve dışarıdan buraya tahkimatın engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tel Rifat'in kuşatılmasıyla beraber Afrin'de sıkışan terör örgütü Afrin'de tamamen çembere alınacak.