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'ndan 'ye tepki

'nin Kudus kararına tepki gösterdi. Dışişleri, "ABD hukuku çiğnemekte ısrar ediyor" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından ABDye tepki

Türkiye, 'nin İsrail büyükelçiliğini Mayıs ayında 'e taşıyacağını açıklaması üzerine Washington yönetimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"ABD Yönetimi'nin 'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir.

ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul'da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

ABD'nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 13:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ABD=ŞEYTAN ABD=ŞEYTAN

dünyayı yıllardır ben yaptım oldu mantığıyla ,aba altından sopa göstererek yönettiler ,bi de utanmadan hala dünyayı demokrasi diye kandırıyorlar ,katil sürüleri

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 24.02.2018 17:38
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