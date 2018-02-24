Çağla’ya ilaç olalım

İzmir'de yaşayan Sevtap ve AlpaslanTunç, çiftinin ikiz kızları Elif Damla veÇağla Deniz 16 ay önce dünyaya geldi. Aile,8'inci aydan itibaren Çağla'nın hareketlerindeyavaşlama fark etti. Yapılan incelemede küçükkızın Tip 2 SMA hastası olduğu belirlendi.İkizi yürümeye başlarken hastalığı nedeniylehareketleri yavaşlamaya başlayan Çağla içinailesi her yolu denedi. Kızına ilaç verilmesi içinbaşvuru yaptıklarını belirten anne, "SağlıkBakanlığı'nın Tip 2'ler için ilaç verilmesinionaylamıyor. Biz bu ilacı kullanmazsakgünden güne kızımızın kaslarında erimelermeydana gelecek. Zaten yürüyemiyor.Yatağa mahkum kalabilir. Yetkililer bizimsesimizi duysun. Bu ilaca ihtiyacımız var,çocuklarımızı daha fazla yormayın" dedi.3 aydır valinin onayıyla bağış hesabınınaçılmasını beklediklerini belirten anne, kızınıniyileşmesi için yardım istedi.
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