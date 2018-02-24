Çağla’ya ilaç olalım

İzmir'de yaşayan Sevtap ve Alpaslan Tunç, çiftinin ikiz kızları Elif Damla ve Çağla Deniz 16 ay önce dünyaya geldi. Aile, 8'inci aydan itibaren Çağla'nın hareketlerinde yavaşlama fark etti. Yapılan incelemede küçük kızın Tip 2 SMA hastası olduğu belirlendi. İkizi yürümeye başlarken hastalığı nedeniyle hareketleri yavaşlamaya başlayan Çağla için ailesi her yolu denedi. Kızına ilaç verilmesi için başvuru yaptıklarını belirten anne, "Sağlık Bakanlığı'nın Tip 2'ler için ilaç verilmesini onaylamıyor. Biz bu ilacı kullanmazsak günden güne kızımızın kaslarında erimeler meydana gelecek. Zaten yürüyemiyor. Yatağa mahkum kalabilir. Yetkililer bizim sesimizi duysun. Bu ilaca ihtiyacımız var, çocuklarımızı daha fazla yormayın" dedi. 3 aydır valinin onayıyla bağış hesabının açılmasını beklediklerini belirten anne, kızının iyileşmesi için yardım istedi.