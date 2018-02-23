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lerin çalışma saatleri değişti

personelinin çalışma saatleri, 12/24 olarak yeniden düzenlendi.

Polislerin çalışma saatleri değişti

personelinin çalışma saatleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 12/24 olarak yeniden düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Yeni çalışma saatlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürü imzalı talimat yazısı merkez ve taşra teşkilatlarına gönderildi.

Buna göre, olağanüstü durumlar, zorunlu ve istisnai haller dışında 12/12 sisteminde çalışan tüm personel, 26 Şubat'tan itibaren 12/24 sistemine göre çalıştırılacak.

Düzenleme, nöbet usulü ile çalışması gereken personelin, moral, motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacını taşıyor.

ler, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'dan bu yana 12/12 sisteminde çalışıyordu.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 20:46
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