Hollanda'nın skandal kararının perde arkası





HOLLANDA'NIN SKANDAL KARARI

Hollanda parlamentosu Ermeni iddialarını tanıyan tasarıyı kabul etti. Peki skandal kararın arkasında neler var? Türkiye'ye karşı düşmanca adım atmaya devam eden Hollanda yakın geçmişte Türkiye'ye hangi saldırıları yapmıştı, Avrupa'nın göbeğindeki hangi soykırımda Hollandalıların da parmağı vardı,