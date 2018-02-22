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', kontrolü 'e bırakıyor' iddiası!

Terör örgütü 'den Halep kentinde elindeki yerleri ordusuna devretmesinin ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

YPG, kontrolü Esede bırakıyor iddiası!

Rus ajansı Sputnik'e konuşan ordusundan bir kaynak, terör örgütü ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu.

Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti.

Daha önce YPG'nin Halep kentinde elinde tuttuğu yerleri güçlerine teslim etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 19:08
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