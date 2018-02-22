Rus ajansı Sputnik'e konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, terör örgütü YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu.
Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti.
Daha önce YPG'nin Halep kentinde elinde tuttuğu yerleri Esed güçlerine teslim etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.
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