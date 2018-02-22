AB'den Türkiye'yi kızdıracak teklif
Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, mart ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak zirveyi önemsediklerini ancak Türkiye'nin 'üyeliğe değil stratejik ortaklığa odaklanması gerektiğini' söyledi. Hahn “Üst seviyede görüşmenin yapılması iyi. Liderler görüşmesi ilişiklerin normalleşmesine katkı sunabilir. Aynı zamanda sorunlar da görmezden gelinemez. İlişkilerdeki gerginlik hem bizim için hem Türkiye için faydalı değil” dedi.
UYGULAMADA FARKLILIKLAR VAR
Türkiye'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Hahn, Türkiye'nin anayasal olarak bir hukuk devleti olduğunu ancak uygulamada büyük farklılıklar gösterildiğini söyledi. 'Türkiye bir hukuk devleti mi' sorusuna ise Hahn "Anayasaya göre Türkiye bir hukuk devleti. Uygulamada ise büyük farklılıklar gösteriliyor. Siyasetin hukuk üzerinde büyük etkisi var" dedi. Nisan ayında AB'nin yeni bir rapor açıklayacağını belirten Hahn "Bir raporun üzerinde çalışıyoruz. O zamana kadar önemli değişiklikler olmazsa Türkiye ile ilgili rapor eleştirisel olacaktır. Raporda özellikle hukuk devleti ile ilgili görüşler yer alacak" dedi.
TEMEL HAKLARA SAYGI
Türkiye'den temel demokratik haklara saygı beklediklerini kaydeden Hahn "Türkiye'den fikir özgürlüğü, hukukun bağımsızlığı temel hukuk devletine bağlılık bekliyoruz" dedi. Hanh, die Welt Gaztesi'nin Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına çok sevindiğini de belirtti. Hahn, Sırbistan ve Karadağ'ın 2025 yılında AB'ye tam üye olabileceğini öngörüldüğünü ancak bunun kesinlikle o tarihte üye olacakları anlamına gelmediğini belirtti. Hahn "Sırbistan AB'ye üye olmak istiyorsa Kosova ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir" dedi. 2005 yılında üyelik için başvuran Makedonya ile 2014 yılında başvuru yapan Arnavutluk'un ne zaman AB'ye üye olacakları yönündeki bir soruya ise Han, iki ülkenin öncelikle kriterleri yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Die Welt , AB , Türkiye , Ankara
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.