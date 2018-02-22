Hapismetre!

Taksici E.C., havalimanına gitmek için aracına binen Suudi turist A.N.M.’ye tüm İstanbul’u gezdirdi. Yüklü miktarda parayı cebe indirdi. Turistin şikayetinin ardından, hakkında soruşturma açılan sahtekar için 10 yıl hapis istendi!
Taksilerle ilgili skandallar birbiri ardına geldi. Kirli araçlar, saygısız şoförler yolcuları canından bezdirdi. Son yaşanan olayda, taksici için istenen ceza ise emsal niteliğindeydi! Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen Suudi Arabistanlı turistA.N.M, E.C.'nin yönetimindeki taksiye bindi. Turistin yolları bilmemesinden faydalanan taksici E.C., fazla parayı cebe indirmek için gaza yüklendi! İlk olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası'na geçti. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanıp turisti uzun bir yolculuktan sonra havalimanında indirdi. Uçağı kaçırmasına sinirlenen turist A.N.M, durumu savcılığa bildirdi.
"YOLU BİLMİYORDUM!" Hazırlanan iddianamede taksici için 'menfaat sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçunu işlediği' ifadesine yer verildi. Taksici hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Yolu bilmediği için köprüyoluna girdiğini belirtti! Ancak mahkeme, iddianemeyi kabul etti. Sahtekar taksicinin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
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