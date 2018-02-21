;
Yol Durumu
  1. Menbic'teki terörist eğitimi görüntülendi
  2. Gümrükte 'Bitcoin' operasyonu

Erdoğan, dünya şampiyonu boksörü kabul etti

, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör 'ı kabul etti.

Etiketler: , ,
  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 00:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
DOGAN DOGAN

YUMRUGUN SIKILI DURSUN ADELET İÇİN KULLAN DOSTUN İÇİN DEGİL

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar