Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu boksörü kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr'ı kabul etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Mahmut Ömer Manuel Charr , Cumhurbaşkanı
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