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'ın sahne aldığı mekanda silahlı kavga

'deki eğlence mekanına silahla girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Volkan Konakın sahne aldığı mekanda silahlı kavga

'de, 'ın sahne aldığı eğlence mekanına silahla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, S.D. Konak'ın sahne aldığı mekana silahlı şekilde girmeye çalıştı. Bu sırada mekanın özel güvenlik görevlileriyle S.D. arasında tartışma yaşandı.

Konak'a yönelik hakarette bulunarak silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirdi.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.D. hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 00:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ERKAN ERKAN

GÜZEL BİR SENARYO DAHA :)

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.02.2018 02:39
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