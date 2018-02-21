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'dan açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSKdan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetlerince () 'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar sonucu 65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 09:56
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