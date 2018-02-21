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barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

'da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Barajlarda doluluk oranı son dokuz ayda en yüksek seviyeye ulaşırken, kentin su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlardan biri olan ve su seviyesinin 90,52’ye ulaştığı ise havadan görüntülendi.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 09:57
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