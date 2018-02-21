İstanbul'da geçtiğimiz günlerde belirli aralıklarla etkili olan yağmur, barajların doluluk seviyesini de arttırdı.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı
İstanbul'da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Barajlarda doluluk oranı son dokuz ayda en yüksek seviyeye ulaşırken, kentin su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlardan biri olan ve su seviyesinin 90,52’ye ulaştığı Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.
Etiketler: İstanbul , İSKİ , DOLULUK ORANLARI , Ömerli Barajı
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