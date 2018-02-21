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Özel harekat polisleri 'e dualarla uğurlandı


'ta görevli polis özel harekat () leri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla 'e uğurlandı.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 19:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir. misafir.

gazaları mübarek olsun kahramanlıkları daim olsun türk vatanı, türk milleti var olsun yaratan yardımcıları olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 21.02.2018 21:05
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