Muş'ta görevli polis özel harekat (PÖH) timleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.
Özel harekat polisleri Afrin'e dualarla uğurlandı
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gazaları mübarek olsun kahramanlıkları daim olsun türk vatanı, türk milleti var olsun yaratan yardımcıları olsun.
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