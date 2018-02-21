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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşça'ya "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı , uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve evinde istirahat eden bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erdoğandan Yavaşçaya geçmiş olsun telefonu

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Yavaşça'yı Maçka'daki evinde ziyaret etti.

Erdoğan ve Yılmaz, "geçmiş olsun" dileklerini ilettikleri sanatçı ve eşi Ayten Yavaşça ile bir süre görüştü. Burada, Bilal Erdoğan, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp Yavaşça ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yavaşça'nın büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktaran Yılmaz, ayrıca Türk kültürüne ve müziğine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.

Coşkun Yılmaz, görüşmede, Yavaşça'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir çalışma hazırladığı bilgisini verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki tedavi sürecinde de Yavaşça'yı telefonla aradığını belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, en yakın zamanda kendisini evinde de ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın bu yakın alakası Yavaşça'yı duygulandırdı. Alaeddin Bey, Cumhurbaşkanımıza dua etti. Yine aldığım bilgilere göre da Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar Cezaevinde ziyaret etmiş." şeklinde konuştu.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 19:48
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kteoman kteoman

Buna ahde vefa derler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 00:47
MURAT MURAT

ADAM ADAMA HERZAMAN LAZIM.REİS ADAMIN KRALISIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 22:53
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