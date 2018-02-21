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Kuzeyin ardından batı da birleşti!

Dün Azez-Cerablus hattında kuzey cephesi birleştirilmesinin ardından bugün de batıda Adamanlı-Racu yolu açılarak birleşme sağlandı.

Kuzeyin ardından batı da birleşti!

Zeytin Dalı Harekatı'nın 33'üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Özgür SuriyeOrdusu () askerlerinin Afrin kent merkezine ilerleyiş sürüyor. Fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin kırsalındaki terör örgütü /PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devem eden bombardımanda patlama sesleri kent merkezinden dahi duyuluyor.

Öğle saatlerinde gelen son dakika haberine göre; TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan ve kuzeybatısındaki Harab Summak köylerini teröristlerden temizledi. Sonra Racu'nun kuzeyindeki Karababa bölgesinin de alındığı açıklandı.

Pek çok tepe ve tarım arazisinin alınmasından sonra Adamanlı-Raco yolunun açıldığı açıklandı. Böylece dün birleşen kuzey hattının ardından, batıda da birleşme sağlanmış oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda dün öğleden sonra Afrin'in Dayr Savvan köyü kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti. Uverkan köyünün alınmasıyla harekat, güneye doğru derinleştirilmiş oldu.

Kuzeyde sınırın temizlenmesinden sonra, bugün de Afrin'in batısındaki Racu ve güneybatısındaki Cinderes bölgelerinde ilerleme bekleniyor.

91 NOKTA KURTARILDI!&NBSP
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana /PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 62'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 90 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, , Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 16:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

ABD menbiç için tutuşmuştur .

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 21.02.2018 20:14
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