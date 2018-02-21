Dışişleri'nden kritik ABD açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: 72 kriter tamam, top Avrupa Birliği'nde



Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile oluşturulacak üçlü çalışma grubu ile ilgili açıklamada geldi. Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin taahütlerinin izleneceği ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile yapılacak görüşmeler Dışişleri Bakanları başkanlığında yapılacak. Suriye ile siyasi görüşme yok ama istihbarat olabilir. PKK/PYD ya çekilecek ya çekilecek."dedi.