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Dışişleri'nden kritik ABD açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile oluşturulacak üçlü çalışma grubu ile ilgili açıklamada geldi. Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin taahütlerinin izleneceği ifade edildi.

Dışişlerinden kritik ABD açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: 72 kriter tamam, top Avrupa Birliği'nde

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile oluşturulacak üçlü çalışma grubu ile ilgili açıklamada geldi. Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin taahütlerinin izleneceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile yapılacak görüşmeler Dışişleri Bakanları başkanlığında yapılacak. Suriye ile siyasi görüşme yok ama istihbarat olabilir. PKK/PYD ya çekilecek ya çekilecek."dedi.

  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 16:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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DOGAN DOGAN

ABD Mİ İİİİİİİİİİİİİ İSMİNİ DUYMAK İSTEMİYORUM SADECE ABD Mİ HAYIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 16:52
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