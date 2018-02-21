Dışişleri Bakanlığı: 72 kriter tamam, top Avrupa Birliği'nde
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile oluşturulacak üçlü çalışma grubu ile ilgili açıklamada geldi. Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin taahütlerinin izleneceği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile yapılacak görüşmeler Dışişleri Bakanları başkanlığında yapılacak. Suriye ile siyasi görüşme yok ama istihbarat olabilir. PKK/PYD ya çekilecek ya çekilecek."dedi.
Dışişleri'nden kritik ABD açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile oluşturulacak üçlü çalışma grubu ile ilgili açıklamada geldi. Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin taahütlerinin izleneceği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı: 72 kriter tamam, top Avrupa Birliği'nde
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ABD Mİ İİİİİİİİİİİİİ İSMİNİ DUYMAK İSTEMİYORUM SADECE ABD Mİ HAYIR
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