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Bomba kuryesiydi bomba eğitimine gitti

’de vekillik yapamayan teröristliğe soyundu! Güvenlik güçlerine teslim olan ’lılar, HDP’nin Şırnak eski milletvekili ’ın ağustos-eylül aylarında Gare’de bomba eğitimi aldığını itiraf etti!

Bomba kuryesiydi bomba eğitimine gitti
2015 Temmuz ayında 'nın Suruç koluna silah ve bomba götürdüğü tespit edilen ve terör yandaşlarıyla kol kola fotoğraflar veren 'nin Şırnak eski ,milletvekili 'la ilgili şok bilgilere AKŞAM ulaştı! Sarıyıldız, soruşturması kapsamında tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Yurtdışına kaçan Sarıyıldız izini kaybettirmişti. Terör bölgesindeki operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar örgüt kamplarındaki yaşamlarını tek tek anlattılar. 2017 Temmuz ayında vekilliği düşürülen Şırnak eski Milletvekili Faysal Sarıyıldız vekilliği düşer düşmez terör yuvasına koşmuş. Teslim olan iki PKK'lının sorguları sırasında vekilliği düşen HDP'li Sarıyıldız'ın ağustos veya eylül ayında Mahmur'a geldiğini anlattılar.

ÖNCE KANDİL, SONRA GARE!

​Akşam'ın haberine göre PKK'nın Mahmur kampına gelen Sarıyıldız'ın buradan da eğitim alması için önce Kandil'e gönderildiğini belirten itirafçı PKK'lılar güvenlik birimlerine Sarıyıldız'ın buradan da üst düzey PKK yöneticilerinin bomba ve silah eğitimleri aldığı Gare ve Xineri alanlarına götürüldüğünü anlattılar. Üst düzey yöneticilerin 'PKK Ocağı' adı altında eğitim gördüğü iki itirafçının sorgularında ortaya çıktı. Terör örgütü militanları Kandil, Gare, Zap, Etina gibi kamlarda bombalı ve silahlı eğitimler alıyorlar.

Kampta patlayıcı hazırlatıyorlar

Gare Kampı, PKK terör örgütünün en önemli kamplarından birisi. Gare alanı içinde araç gereç imalatı, bilgisayar programcılığı gibi bölümlerden oluşur. 20-30 kişilik mevcudu olan bir kamptır. Burada teröristlere pratik şehir eylemi için sigara paketi, cips paketi, konserve ve benzeri düzenek şeklinde, 5, 10, 15, 20 dakikalık süreleri olan çok incelenmeden, herhangi bir noktadan dikkat çekmeyen, içinde RDX, çok şiddetli patlayıcılar olan kola ve gazoz karışımlı patlayıcılar öğretilir. Gelen teröristler burada 5-6 ay arasında eğitim görürler.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 08:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

gareyi o olduğu gün bombalayın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 10:56
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