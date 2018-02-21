Bomba kuryesiydi bomba eğitimine gitti
HDP’de vekillik yapamayan teröristliğe soyundu! Güvenlik güçlerine teslim olan PKK’lılar, HDP’nin Şırnak eski milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın ağustos-eylül aylarında Gare’de bomba eğitimi aldığını itiraf etti!
ÖNCE KANDİL, SONRA GARE!
Akşam'ın haberine göre PKK'nın Mahmur kampına gelen Sarıyıldız'ın buradan da eğitim alması için önce Kandil'e gönderildiğini belirten itirafçı PKK'lılar güvenlik birimlerine Sarıyıldız'ın buradan da üst düzey PKK yöneticilerinin bomba ve silah eğitimleri aldığı Gare ve Xineri alanlarına götürüldüğünü anlattılar. Üst düzey yöneticilerin 'PKK Ocağı' adı altında eğitim gördüğü iki itirafçının sorgularında ortaya çıktı. Terör örgütü militanları Kandil, Gare, Zap, Etina gibi kamlarda bombalı ve silahlı eğitimler alıyorlar.
Kampta patlayıcı hazırlatıyorlar
Gare Kampı, PKK terör örgütünün en önemli kamplarından birisi. Gare alanı içinde araç gereç imalatı, bilgisayar programcılığı gibi bölümlerden oluşur. 20-30 kişilik mevcudu olan bir kamptır. Burada teröristlere pratik şehir eylemi için sigara paketi, cips paketi, konserve ve benzeri düzenek şeklinde, 5, 10, 15, 20 dakikalık süreleri olan çok incelenmeden, herhangi bir noktadan dikkat çekmeyen, içinde RDX, çok şiddetli patlayıcılar olan kola ve gazoz karışımlı patlayıcılar öğretilir. Gelen teröristler burada 5-6 ay arasında eğitim görürler.
Etiketler: Faysal Sarıyıldız , HDP , PKK , KCK
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gareyi o olduğu gün bombalayın
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