ABD'den Afrin açıklaması: Kimseyi desteklemiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ABD ile Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde birlikte çok iyi bir şekilde çalışmadıklarını söyleyerek, 'Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu. Bu hedeflere ulaşmak için biz daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız' dedi. Nauert, Afrin ile ilgili de 'Afrin'de olan bitenle ilgili bilgimiz sınırlı, çünkü orada yokuz' dedi.
Nauert, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Afrin'de ABD'nin bulunmadığını ve herhangi bir gruba teçhizat vermediğini belirten Nauert, "Afrin'de olup bitenlerle ilgili bilgimiz sınırlı." ifadesini kullandı.
Sözcü Nauert, "ABD'nin Afrin'de olup bitenlerle ilgili algısı nedir?" şeklinde soruya, "ABD Afrin'de bulunmuyor, herhangi bir gruba da teçhizat vermiyor. Bu sebeple Afrin'de olup bitenlerle ilgili bilgimiz sınırlı çünkü orada yokuz." karşılığını verdi.
ABD yönetiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü anımsatan Nauert, şöyle konuştu:
"Taraflar son bir kaç yıl içerisinde birlikte çok iyi bir şekilde çalışmadığını kabul etti. Bu konuda (ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu. NATO müttefiki ve ortak olarak DEAŞ'a karşı mücadelede ortak hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak için biz şimdi daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız."
Görüşmelerin Afrin'i kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir soru üzerine ise Heather Nauert, "Bunlar gizli diplomatik görüşmeler. Bakan Tillerson, Amerikalılar ve diğerleri için en iyi sonuçlara gizli görüşmeler yoluyla ulaşabileceğini düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.
Etiketler: Heather Nauert , ABD , PYD , Afrin
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abd artik gunu kurtarmak icin manevralar yapiyor. tamamen dagilmis durumdalar. koskoca ulkenin haline bak.
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