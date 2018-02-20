PKK’nın trol çetesi çökertildi! CHP’li Yarkadaş da takipçi çıktı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinde PKK'nın ele başı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişine yönelik eylemlere katılım sadece 400 kişi de kaldığı istihbarat raporlarına yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekatın Türkiye içinde sabote edilmesi için bölücü terör örgütü PKK'nın kandilden talimatlar göndererek yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı istihbarat birimleri tarafından tespit edildi



İstihbarat birimleri, terör örgütü PKK'nın HPG-BİM kanadının tüm eylemlerini sosyal medya üzerinden organize ettiğini tespit etti. Bölücü terör örgütünün, sürecin kendi aleyhlerine dönmesiyle birlikte sosyal medya üzerinde istedikleri algıyı oluşturmadığı belirlendi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kürt halkını sokağa dökmeyi amaçlayan PKK/PYD'nin başarısızlığı da raporlara yansıdı.

KANDİLİ DİNLEMEDİLER

Raporda; Kandilin, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü, Selehattin Demirtaş'ın dava süreci, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğünün iddia edilmesi gibi farklı gündemlerle sokağa çıkması yönündeki talimatlarını halk dinlemedi. Bunun üzerine örgüt sürecin aleyhlerine dönmesinden dolayı, kendi sosyal medya adreslerinde dahi talimatlar gündem olmadan paylaşımlardan düştüğü tespit edildi. Bu aşamada PKK/PYD'ye sosyal medya üzerinden tam destek veren FETÖ'nün eylemlere ilişkin sosyal medya paylaşımlarını köpürtmesi de yetersiz kaldı



SADECE 400 KİŞİNİN KATILIMIYLA EYLEM DÜZENLENDİ

Son dönemde örgüte yönelik operasyonlar terör örgütünün nasıl yok olmaya başladığını apaçık gösterdi. 15 Şubat'ta Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi nedeniyle, 2015 yılında 158 farklı noktada yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla, 2016 yılında ise 144 ayrı noktada 8 bin 500 kişinin katılımıyla eylemler düzenlendi. 2017'de ise örgüte yönelik ülke genelinde ve Kandil'de yapılan operasyonlar neticesinde 17 farklı noktada 430 kişinin katılımıyla eylemler yapıldığı tespit edildi. 2017 yılında düzenlenen Fırat Kalkanı ve şuan da devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte bu sayı Türkiye genelinde 25 farklı noktada 401 kişinin katıldığı eylemler olarak kaldı.



Sosyal medyayı, örgütü organize etmekte kullanan terör örgütü PKK/PYD bu kez başarılı olamadı.







Raporda, "Zeyno" kullanıcı adlı @_KewaGozel_Twitter'da PKK/PYD'nin sözde Silahlı Savunma Güçlerinin, örgütün Basın İrtibat Merkezi tarafından koordine edildiği tespit edildi. Örgüte yakın siyasiler, gazeteciler ve yüksek takipçisi olan hesaplar tarafından takip edilirken, örgütün Etiket/Hashtag çalışmalarını organize ederek hesapların sosyal medya üzerinden örgütlenmesini sağladığı belirlendi.



Ayrıca, yapılan sosyal çalışmalar kapsamında HDP'nin 15 Şubat'a (Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi) dair paylaşım yapmayarak, Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına menfi etki oluşturacak girişimlerden kaçınıldığı" tespitlerine yer verildi.