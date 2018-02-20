Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Çocuk istismarına yönelik çok sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu suçu işleyen alçakların en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Görevlendirilen bakanların konu ile ilgili çalışmalara başladığını da belirten Cumhurbaşkanı hazırlanacak yasa teklifinin bir an önce hayata geçirileceğinin altını çizdi.