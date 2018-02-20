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Grup Toplantısı'nda renkli görüntüler

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı ; AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Çocuk istismarına yönelik çok sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu suçu işleyen alçakların en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Görevlendirilen bakanların konu ile ilgili çalışmalara başladığını da belirten Cumhurbaşkanı hazırlanacak yasa teklifinin bir an önce hayata geçirileceğinin altını çizdi.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 14:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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oralhan oralhan

Türkiye seninle gurur duyuyor Reis

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hayır0
cevapla 20.02.2018 16:22
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