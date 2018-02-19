Bakanlar Kurulu sonrası çarpıcı Esed açıklaması
Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi. Bozdağ, Esed'in Afrin'e asker göndereceğine ilişkin iddiaları değerlendirirken, 'resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı, bu iddia gerçeği yansıtmıyor, şayet bunu yaparlarsa bir felakete yol açar' dedi.
Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:
Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir.
Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Komisyon rapor hazırlayacak, cezalar artırılacak.
ZEYTİN DALI HAREKATI
Bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir. Bildiğiniz gibi, Zeytin Dalı Harekatı, başladığı günkü hedefle, planlandığı şekilde devam etmektedir. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı nettir. Bölge terör örgütlerinden arındırılıncaya, bölgeden huzur ve barış yeniden tesis edilinceye, bölge yakınındaki vatandaşlarımız tehditlerden kurtuluncaya kadar harekat devam edecektir.
"REJİM HAKKINDAKİ İDDİALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Terör örgütü YPG'nin, rejimle görüştüğü yönündeki haberler medyada yer aldı. Biz de bütün yönleriyle konuyu yakından takip ediyoruz.
"SÖZ KONUSU HABER GERÇEK DIŞIDIR"
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur.
"REJİM AFRİN'E ASKER GÖNDERMEDİ, GÖNDERİRSE BU BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇAR"
Güvenlik güçlerimizden gelen bilgilere göre, rejim tarafından bölgeye herhangi bir birlik göndermemiştir. Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar.
MÜNBİÇ KONUSU
ABD ile oluşturulan mekanizmada sorunlar ele alınacak. Türkiye oradan teröristlerin temizlenmesinde kararlı. ABD oradan YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz.
Etiketler: bakan kurulu , Bekir Bozdağ , esed , YPG , PYD , Münbiç , Suriye , Türkiye
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