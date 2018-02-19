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ABD, YPG'yi çekmezse...

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Münbiç konusunda ABD'ye mesaj verdi. Bozdağ, 'teröristler bölgeden çekilmezse son sözü biz söyleriz' dedi.

ABD, YPGyi çekmezse...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ABD YPG'Yİ ÇEKMEZSE, SON SÖZÜ BİZ SÖYLERİZ"
Bozdağ, ABD'nin Münbiç konusundaki tavrının sorulması üzerine, "ABD ile oluşturulan mekanizmada sorunlar ele alınacak. Türkiye oradan teröristlerin temizlenmesinde kararlı. ABD oradan YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz." ifadelerini kullandı.



  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 20:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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m&#252;ge müge

zeytindalı, abd nedeniyle bir türlü operasyon yapılmayan kandile dönüşmesin. 32 şehit verdik, boşuna vermedik. kökü kurutulsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.02.2018 23:01
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