ABD, YPG'yi çekmezse...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ABD YPG'Yİ ÇEKMEZSE, SON SÖZÜ BİZ SÖYLERİZ"
Bozdağ, ABD'nin Münbiç konusundaki tavrının sorulması üzerine, "ABD ile oluşturulan mekanizmada sorunlar ele alınacak. Türkiye oradan teröristlerin temizlenmesinde kararlı. ABD oradan YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz." ifadelerini kullandı.
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zeytindalı, abd nedeniyle bir türlü operasyon yapılmayan kandile dönüşmesin. 32 şehit verdik, boşuna vermedik. kökü kurutulsun.
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