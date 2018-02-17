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'dan son dakika Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 28 gün geride kalırken ve güçleri Afrin’in batısındaki stratejik önemde iki köyü daha teröristlerden temizledi. Türk topçusu da Cinderes’i yoğun ateş altına aldı.

TSKdan son dakika Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik 28 gündür yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 551'e yükseldi.

Harekâtta dün Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü /'dan kurtarıldı. Böylece Afrin önündeki 65 noktada kontrol sağlanmış oldu. Harekat Afrin'e açılan kapı konumundaki Cinderes bölgesinde yoğunlaştı.

11.50: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 674 hedef hava harekatlarıyla imha edildi.

10.10: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

CEPHANELİK HAVAYA UÇURULDU
09.30: Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

Cinderes'de tespitk edilen terör örgütü hedefleri de bombalanıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesindeki belirlenen terör örgütü hedefleri dün sabah saatlerinden itibaren karadan hedef alındı.

REYHANLI'DAN DUYULDU
Sınırda konuşlu topçu birliklerinin obüslerle ateş altına aldığı terörist mevzileri bombalandı

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 12:11
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