Ankara'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Bank Asya'dan çekilen 437 bin 500 Euro kredi ile İskoçya'da kilise ve papaz evini satın aldığı ortaya çıktı.

8 İLDE OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen, aralarında bazı iş adamlarının da bulunduğu 52 kişinin yakalanması için dün 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, ülke imamları düzeyinde olan 16 şüphelinin ise yurtdışına kaçtığı kaydedildi.

İSKOÇYA'DA KİLİSE VE PAPAZ EVİ

Yapılan incelemelerde FETÖ'nün yurtdışında kurduğu kuruluşlara Bank Asya'dan yüklü miktarda krediler çekerek yurtdışına para kaçırdığı da belirlendi. Örgütün İskoçya'da kurduğu Axıs Educational Trust adlı kuruluşa Bank Asya üzerinden 437 bin 500 Euro kredi çekildiği, yurtdışına transfer edilen bu para ile örgütün İskoçya'da bir kilise ve bu kiliseye bağlı papaz evini satın aldığı iddia edildi. Kilise ve papaz evinin satın alınması işleminin örgütün İngiltere imamı Adnan Azak tarafından yapıldığı belirlenirken, yurtdışında firari konumunda bulunan Azak için dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

BDDK'NIN GÖRÜŞÜNE DE YER VERİLDİ

Soruşturma dosyasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), kredi ile kilise ve papaz evinin alınmasıyla ilgili görüşüne de yer verildi. BDDK, "İslami usüllere göre kurulmuş bir bankanın böyle bir kredi vermesi mümkün olmadığı gibi yasal da değildir" görüşünü iletti.

ÖĞRENCİ, EV HANIMI ÜZERİNDEN PARA KAÇIRILMIŞ

FETÖ'nün himmet adı altında topladığı milyonlarca lirayı öğrenci, ev kadınları, esnaf adına Bank Asya'da açılan hesaplara aktardığı, ardından da bu paraları yurtdışına transfer ettiği belirlendi. FETÖ'nün bu yöntemle 550 milyon lira parayı yurtdışına kaçırdığı da ortaya çıktı. Adına hesap açılanlar ifadelerinde, "Bağlı olduğumuz abiler-ablalar bizden kimliklerimizi alarak haberimiz olmadan adımıza hesap açıyorlardı, ardından bizi evlere toplayarak getirilen dekontları imzalatıyorlardı" dedikleri öğrenildi.

KAYNAK HOLDİNGE MİLYONLARCA LİRA

FETÖ'nün yurtdışında açtığı okullar ve üniversitelerin bağlı olduğu kuruluşlara da Bank Asya üzerinden teminat alınmaksızın 2 milyon lira kredi kullandırıldığı belirlendi. Örgütün en önemli finans kaynağı olan Kaynak Holding'e bağlı şirketlerin de bağış adı altında 15 milyon lira, 866 bin dolar ve 600 bin Euro parayı FETÖ'nün yurtdışındaki kuruluşlarına aktardığı da öne sürüldü.