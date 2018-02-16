Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiliz Huang Lei, Afrin'de Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim." dedi.

İngiltere'nin The Times gazetesine konuşan Çin kökenli İngiltere vatandaşı Lei, Afrin'de PYD/PKK'ya katılan beş İngilizden biri olduğunu öne sürdü.

Haberde Lei'nin, birliğindeki 15 diğer yabancı savaşçıyla birlikte Türk bombardımanından kurtulduklarını anlattığı ve Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla PYD/YPG'li birkaç bin savaşçının hiçbir şansı olmadığını, zafer umudunun da az olduğunu kabul ettiği yer aldı.

"Gece gündüz bombalandıklarını" söyleyen 24 yaşındaki Lei'nin, "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var. Türkiye büyük bir ülke. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar." ifadelerine yer verildi.

Çin doğumlu olan ancak genç yaşta İngiltere'ye göçen Lei'nin 3 yıldır PYD/YPG'nin üyesi olarak DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Suriye'de olduğu biliniyor.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında hakkında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu.





"YGP TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" TAVSİYESİ

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD/PKK saflarına katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim eski asker Jim Matthews olmuştu. Önceki gün görülen duruşmada Matthews'in pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koşmuştu. Matthews'ın yargılanmasına 1 Mart'ta yapılacak ikinci duruşma ile devam edilecek.





Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında "Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.







Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80'e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde haklarında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı.

Raporda, İngiltere'de 2001'de terör örgütü listesine giren PKK'nın diğer adları arasına YPG'nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.



