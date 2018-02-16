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sorgulamaya rekor talep

Soyağacı sorgulamaya rekor talep

E-devlet sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar, soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı. Sistemin dün gece saatlerinde açılmasıyla birlikte bu sabah 07.45'e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 09:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Benim soyum Benim soyum

Hz.Adem Peygamberimize kadar gidiyor.

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evet0
hayır0
cevapla 16.02.2018 10:38
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