İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;



"Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak.



Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız."

MERKEL'DEN DENİZ YÜCEL AÇIKLAMASI

Merkel, "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...