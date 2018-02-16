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Türkiye'den flaş açıklaması

Resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya giden , burada ile birlikte açıklamalarda bulundu. Yıldırım; "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor." dedi.

Türkiyeden flaş Almanya açıklaması

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak.

Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız."

MERKEL'DEN DENİZ YÜCEL AÇIKLAMASI
Merkel, "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 15:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

fetö kaçakları iade edildi mi? Kuru kuruya olmaz, terör göstericilerine halen hoşgörü sürüyor bunlar düzelecek mi ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.02.2018 20:37
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