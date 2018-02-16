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pilot Bal'ın çarpıcı hikayesi

'daki görevinden ayrılıp özel bir havayolu şirketinde çalışan Bal'ın, darbe girişiminden sonra tekrar eğitmen olarak orduya çağrıldığı öğrenildi



'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal'ın 'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 16:26
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