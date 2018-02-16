İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa'daki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehit pilot Bal'ın çarpıcı hikayesi
TSK'daki görevinden ayrılıp özel bir havayolu şirketinde çalışan Bal'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar eğitmen olarak orduya çağrıldığı öğrenildi
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