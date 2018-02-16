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'den 'ye ortak görev teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesi sürerken, 'nin 'te ABD'ye ortak görev önerdiği bildirildi.

Türkiyeden ABDye ortak görev teklifi

'nin zor randevularından biri daha bugün gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da görüştü.

İki bakan arasındaki görüşme sürerken Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Ankara'nın talepleri arasında 'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi olduğunu söyledi. Bir diğer öneri ise Türk ve ABD askerlerinin 'te birlikte konuşlanması.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 11:16
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