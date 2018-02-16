ABD'nin zor randevularından biri daha bugün gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da görüştü.

İki bakan arasındaki görüşme sürerken Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Ankara'nın talepleri arasında YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi olduğunu söyledi. Bir diğer öneri ise Türk ve ABD askerlerinin Münbiç'te birlikte konuşlanması.