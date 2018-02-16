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Ankara'da kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Ankara'da bir görüşme gerçekleştiriyor.

Ankarada kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanı görüşüyor.

Görüşmede Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve ikili ilişkiler ele alınacak.


Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ortak bir basın toplantısı yapacak.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara'da bulunması bir grup tarafından protesto ediliyor.

TILLERSON'A ANKARA'DA BÜYÜK PROTESTO

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 10:58
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