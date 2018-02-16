Ankara'da kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüşüyor.
Görüşmede Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ortak bir basın toplantısı yapacak.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara'da bulunması bir grup tarafından protesto ediliyor.
TILLERSON'A ANKARA'DA BÜYÜK PROTESTO
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.