Tuna Huş’a son görev

Efsane TRT spikeri Tuna Huş için Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve ünlü spikerin çok sayıda seveni katıldı. Huş'un tabutu başında dua eden Bakan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin.
Spikerliğiyle, Türkçesiyle, diksiyonuyla, kişiliğiyle, Türkiye'de iz bırakmış önemli spikerlerinden birisi" dedi. Huş'uncenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nadefnedildi.
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