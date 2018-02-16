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’a son görev

Tuna Huş’a son görev
Efsane spikeri için Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve ünlü spikerin çok sayıda seveni katıldı. Huş'un tabutu başında dua eden Bakan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin.


Spikerliğiyle, Türkçesiyle, diksiyonuyla, kişiliğiyle, 'de iz bırakmış önemli spikerlerinden birisi" dedi. Huş'un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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