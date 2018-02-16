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Topçu birlikleri 'i vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince () yürütülen kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 17:29
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