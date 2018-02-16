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Sosyal medyadan terör propagandası yapan hainlerin cezası kesildi!

Bingöl'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan hainlerin cezası kesildi!

Bingöl'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bingöl Adliyesine sevk şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • 16 Şubat 2018, Cuma 17:25
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