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Tıp artık!

’da bir erkek doktor, hastası kız kardeşlerin odasına girdi. Duş alıp sakallarını kesti. Baba Tacettin Özcan isyan etti: Bu işin peşini bırakmayacağım!

Tıp artık!
Megakentte yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İddialara göre bir hastanede görev yapan erkek doktor, kolon i tedavisi gören Hülya (25) ve Derya Özcan'ın (24) odasına girdi. Daha sonra banyoya geçti. Duş alıp, sakallarını kesti. Sese uyanan kardeşler ise karşılarında doktoru görünce şoka girdi. Durumu babalarına ve hastane yönetimine bildirdi. Güvenlik görevlileriyle tartışan baba Tacettin Özcan, hastaneden çıkınca karakola gitti. Kızlarının başına gelen skandalı bildirdi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ
Ekipler de gerekenin yapılacağını söyledi. İddia üzerine gözaltına alınan doktor ise olayı itiraf etti. Odaya girdiğini, ancak kızları görmediğini söyledi. Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen baba Özcan ise "Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi. Hasta kardeşlerden Derya Özcan ise "Odaya dış kapıyı zorlayarak giriyor. Bize doktor olduğunu söylediler. Hemşirelere sordum Ayda bir kere dışarıdan gelen bir nöbetçi doktor olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.
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