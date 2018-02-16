Tıp artık!

Megakentte yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İddialara göre bir hastanede görev yapan erkek doktor, kolon kanseri tedavisi gören Hülya(25) ve Derya Özcan'ın (24) odasına girdi. Daha sonrabanyoya geçti. Duş alıp,sakallarını kesti. Sese uyanankardeşler ise karşılarındadoktoru görünce şoka girdi. Durumu babalarına ve hastane yönetimine bildirdi. Güvenlik görevlileriyle tartışan baba Tacettin Özcan, hastaneden çıkınca karakola gitti. Kızlarının başına gelen skandalı bildirdi.
SORGUDA İTİRAF ETTİ Ekipler de gerekenin yapılacağını söyledi. İddiaüzerine gözaltına alınandoktor ise olayı itiraf etti. Odaya girdiğini, ancak kızları görmediğini söyledi. Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen baba Özcan ise "Genç kızlarınodasına bir doktorun girip debanyo yapması ibret vericibir şey. Asla bu olayın peşinibırakmayacağım" dedi. Hasta kardeşlerden Derya Özcan ise "Odaya dış kapıyızorlayarak giriyor. Bizedoktor olduğunu söylediler.Hemşirelere sordum Aydabir kere dışarıdan gelen birnöbetçi doktor olduğunusöylediler" şeklinde konuştu.
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