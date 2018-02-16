Afrin'de teröristlerden büyük oranda arındırılan Şeyh Horoz bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şeyh Horoz'ta son dakika! Çok çarpıcı fotoğraflar
Afrin'deki Şeyh Horoz bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler: Şeyh Horoz , PKK , Afrin
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İla cehenneme zümera
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