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'ta son dakika! Çok çarpıcı fotoğraflar

'deki bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.


'de teröristlerden büyük oranda arındırılan bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 11:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Adem Adem

İla cehenneme zümera

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.02.2018 15:31
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