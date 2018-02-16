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tasarımı şekilleniyor

TAI, ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi çalışmaları kapsamında 'in tasarımını güncelledi. Hürjet'in, ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor

Hürjet tasarımı şekilleniyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ve Hafif Taarruz Uçağı'nın () tasarımında güncellemeye gitti.

TAI, geçen yıl ağustos ayında ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla Hürjet Projesi'ni başlattı.

Geliştirilecek uçağın, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçaklarının yerini alması ve 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı konfigürasyonu ile F-16'ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedefleniyor.

Hürjet'in, ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor.

HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı

Projeyle, Türk Hava Kuvvetlerinin operasyonel, fonksiyonel ve performans gereksinimlerinin karşılanması amacıyla mevcut teknolojilerin kullanımıyla maliyet etkin bir sistem çözümü geliştirilmiş olacak.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından halihazırda 70 uçaklık T-38 filosu kullanılıyor. Hafif taarruz uçağı ihtiyaçları da dikkate alındığında Hürjet için önemli bir pazar potansiyeli bulunuyor.

Hürjet, 1,2 mach maksimum hız ve 45 bin feet maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak, son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 18:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Adem Adem

Milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretim her şeyden üretim çok üretim ve daima ARGE hedefimiz olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.02.2018 19:40
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