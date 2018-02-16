Hollanda skandal yasa tasarısını onayladı

Euronews'un haberine göre HollandaParlamentosu'nun alt kanadı 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.

Tasarılardan biri 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyor, diğer tasarıyla ise Hollandalı bir bakanının 24 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenecek sözde "soykırımı anma" törenlerine katılmasını öngörüyor.

Tasarılar, Parlamento'nun gündemine Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirildi. Hıristiyan Birliği Milletvekili Joel Voordewind'in hazırladığı yasa tasarılarının koalisyondaki diğer siyasi partiler tarafından desteklendiği bildirildi.

HOLLANDA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2017'DE GERİLMİŞTİ

Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 2017 Mart ayında yaşanan krizle gerilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmiş ve Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ülkeye girişine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.