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skandal yasa tasarısını onayladı

Son dönemde ile ilişkileri kopma noktasına gelen ’da parlamento, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etti.

Hollanda skandal yasa tasarısını onayladı

Euronews'un haberine göre Parlamentosu'nun alt kanadı 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.

Tasarılardan biri 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyor, diğer tasarıyla ise Hollandalı bir bakanının 24 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenecek sözde "soykırımı anma" törenlerine katılmasını öngörüyor.

Tasarılar, Parlamento'nun gündemine Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirildi. Hıristiyan Birliği Milletvekili Joel Voordewind'in hazırladığı yasa tasarılarının koalisyondaki diğer siyasi partiler tarafından desteklendiği bildirildi.

HOLLANDA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2017'DE GERİLMİŞTİ
ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 2017 Mart ayında yaşanan krizle gerilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmiş ve üzerinden karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ülkeye girişine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 18:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Ermeni tasarısı turşuluk biber gibi her sene kavanozlara basarlar.Hollanda ciddiye alınacak bir ülke değil .

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 16.02.2018 20:07
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