E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1800'lü yıllara ve ondan önceki tarihe kadar uzanacak üst soy bilgilerinin TC kimlik numaralarıyla ilişkilendirilmesi için çalışma yürütüyor.

İstanbul, Hatay gibi illerden bulunan Osmanlı arşivlerindeki belgeler kamyonlarla Ankara'ya getirildi. Osmanlıca 320 milyon evrakın taranmasına başlandı.

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737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPMIŞTI

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.