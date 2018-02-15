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Polis müdüründen 'li vekile: Burası muz cumhuriyeti değil

'nin terör örgütü 'nın, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'ye getiriliş yıldönümü nedeniyle 'da düzenlemek istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Açıklama yapmakta ısrar eden HDP Ağrı 'e polis müdürü, "Siz Parlamento'da yemin etmiş bir insansınız. Burası muz cumhuriyeti değildir. Her istediğimi istediğim zaman yaparım keyfiyeti hiçbir yerde yoktur" dedi.

Polis müdüründen HDPli vekile: Burası muz cumhuriyeti değil
İl Başkanlığı, Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp 'ye getirilişinin yıldönümünde basın açıklaması organize etti. Açıklamanın yapılacağı Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Parka gelen HDP Ağrı Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk ile bir grup partili, güvenlik güçlerinin engelliyle karşılaştı. Parkın içinde açıklama yapmaya hazırlanan HDP'li Öztürk'e polis müdürü, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle engel oldu.

15 Şubat nedeniyle basın açıklaması yapacaklarını polis müdürüne anlatan HDP Van 'e polis müdürü, "Vekilimiz, siz de biliyorsunuz, 15 Ağustos 2016 yılından beri açık alanlarda açıklama yapmak yasak. Bugün açıklama yapmanıza müsaade etmeyeceğiz, ama parti binanızda yapabilirsiniz" dedi.

'MİLLETVEKİLİNİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR'
HDP'li Öztürk ise, "Yasaklama olabilir, doğrudur ama biz açıklamayı yapacağız" diye karşılık vermesi üzerine polis müdürü şöyle konuştu:
"Yasaklama olduğunu bile bile açıklama yapmanız, milletvekili olarak bir suç işliyorsunuz. Biz de kolluk gücü olarak, suç işlenmesine müsaade edemeyiz. Şu an bir tatsızlık çıksın istemiyoruz. Şehir şu an, uzan zamandan bu yana sakin. Lütfen gerginliğe yol açacak bir şeyde bulunmayın. Vekilim bakın, siz Meclis'te yer alan birisiniz. Kanunların uygulanması konusunda sizler bize yardımcı olacaksınız. Sizler bir siyasi partisiniz, milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yoktur. Öyle bir keyfiyet yoktur. Sizin yaptığınızı suç olarak size ifade ediyorum."
Demokratik haklarını kullandıklarını anlatan HDP'li Öztürk'e, polis müdürü şöyle yanıt verdi:

"Demokratik haklar, demokratik kurallar içerisinde kullanılır. Ben istediğimi istediğim zaman yaparım diye bir demokrasi yoktur. Böyle bir demokrasi dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Siz Parlamento'da yemin etmiş bir insansınız. Burası muz cumhuriyeti değildir. Her istediğimi istediğim zaman yaparım keyfiyeti hiçbir yerde yoktur. Buyurun kendi binanıza gidin, istediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz, birbirimizi üzmeyelim."
Bir süre yapılan görüşmenin ardından HDP'liler, yapamadıkları açıklamayı il başkanlığında yapmak üzere parktan ayrıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen Öztürk ve beraberindekiler, bir süre kendi aralarında yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklaması yapmaktan vazgeçti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 19:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Atın o terörist vekili kodese .bunların şehirde ne işleri var .

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 15.02.2018 19:41
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